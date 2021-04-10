Футболист АПЛ повторил достижение Аршавина

Английский нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс отличился в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Уоткинс забил четвертый гол в ворота мерсисайдцев в нынешнем сезоне. Таким образом, он повторил достижение российского хавбека Андрея Аршавина. Последний, будучи игроком лондонского «Арсенала», оформил покер в ворота «Ливерпуля» в матче сезона-2008/2009.

«Ливерпуль» переиграл «Астон Виллу» в матче 31-го тура АПЛ. На гол Уоткинса мерсисайдцы ответили точными ударами Мохаммеда Салаха и Трента Александра-Арнольда.

25-летний Уоткинс присоединился к «Астон Вилле» в 2020 году. Профессиональную карьеру он начал в «Эксетер Сити».

Аршавин выступал в «Арсенале» с 2009 по 2013 год. На счету россиянина 23 гола в 105 матчах за клуб. Он присоединился к команде после завоевания бронзы в составе сборной России на чемпионате Европы в 2008 году.