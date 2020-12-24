Аршавин назвал причины провала российских клубов в еврокубках

Бывший футболист сборной России и «Зенита» Андрей Аршавин назвал причины неудачного выступления российских клубов в еврокубках в сезоне-2020/2021. Интервью со спортсменом опубликовано на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

По мнению 39-летнего Аршавина, отечественный футбол «откатился на десять лет назад». Бывший игрок «Зенита» заявил, что в российский чемпионат стали приезжать более слабые легионеры, а клубы получают меньше финансирования. «Контракты от трансляций в Англии вообще астрономические, и они везде растут, то у нас только уменьшаются», — подчеркивает Аршавин.

Российские клубы провалились в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и Лиги Европы. Среди представителей Российской премьер-лиги (РПЛ) лишь «Краснодар» сумел пробиться в весеннюю часть еврокубков. Команда Мурада Мусаева заняла третье место в группе в ЛЧ и попала в 1/16 финала ЛЕ.

Аршавин известен по выступлениям за «Зенит», лондонский «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат». В составе санкт-петербургского клуба он завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА в сезоне-2007/2008.