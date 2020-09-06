Аршавин сравнил Кокорина и Дзюбу

Бывший форвард «Зенита» и сборной России по футболу, а ныне директор по спортивным вопросам департамента петербургского клуба Андрей Аршавин сравнил нападающих петербургского «Зенита» Артема Дзюбу и московского «Спартака» Александра Кокорина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По мнению спортсмена, Кокорин — сильнейший игрок атаки в России. Аршавин добавил, что по индивидуальным качествам он превосходит Дзюбу, но по игре нынешний капитан российской национальной команды выглядит предпочтительнее.

Бывший футболист также отметил, что Кокорину далеко до возвращения в сборную России. По мнению Аршавина, главный тренер команды Станислав Черчесов будет долго думать, приглашать форварда в команду или нет.

Кокорин перешел в «Спартак» 2 августа. Он подписал контракт по схеме «3 плюс 1». Форвард пока не смог дебютировать за новую команду из-за травмы. В активе Дзюбы один забитый мяч и одна голевая передача в пяти матчах Российской премьер-лиги в нынешнем сезоне.