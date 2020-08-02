Аршавин захотел выселить трехлетнюю дочь из квартиры

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин захотел выселить трехлетнюю дочь Есеню из квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По информации издания, 39-летний спортсмен подал иск против бывшей жены Алисы Казьминой с целью выселить ее и ребенка из квартиры, принадлежащей его матери Татьяне. Суд начнется 23 сентября в Петербурге.

В июле 2019-го стало известно о разводе Казьминой и Аршавина. В июне того же года сообщалось об отказе бывшего спортсмена прописать дочь в своей квартире, что послужило препятствием при оформлении ребенка в детском саду.

В феврале Казьмина обратилась в полицию, заявив, что получила угрозы от Аршавина. Игрок, по ее словам, уже обратился в суд с просьбой о расторжении брака. Пара оформила отношения в 2016-м. В 2017 году у них родилась дочь.