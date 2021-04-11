«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Тоттенхэм» в центральном матче 31-го тура Английской премьер-лги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. На гол Сон Хын Мина манкунианцы ответили точными ударами Фреда, Эдинсона Кавани и Мэйсона Гринвуда.

Победа позволила «Манчестер Юнайтед» набрать 63 очка, команда находится на втором месте в чемпионате. В активе «Тоттенхэма» 49 очков, клуб занимает седьмую позицию.

«Манчестер Юнайтед» в следующем туре 18 апреля дома примет «Бернли». «Тоттенхэм» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Эвертоном».