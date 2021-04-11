«Арсенал» разгромил худшую команду АПЛ

«Арсенал» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 11 апреля, и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. В составе победителей дублем отметился Александр Ляказетт, еще один мяч забил Габриэль Мартинелли.

Победа позволила «Арсеналу» набрать 45 очков и выйти на девятое место в чемпионате. «Шеффилд» с 14 очками остается худшей командой АПЛ, занимая последнюю, 20-ю позицию.

«Арсенал» в следующем туре 18 апреля на своем поле примет «Фулхэм». Шеффилд днем раньше на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



