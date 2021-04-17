Клубы АПЛ заинтересовались футболистом сборной Украины

Клубы Английский премьер-лиги (АПЛ) «Арсенал» и «Вулверхэмптон» заинтересовались футболистом бельгийского «Гента» и сборной Украины Романом Яремчуком. Об этом сообщает tbrfootball.com.

Уточняется, что «Гент» будет готов вести переговоры с потенциальными покупателями в ближайшее трансферное окно. Сейчас форвард связан с бельгийцами долгосрочным контрактом, поэтому клуб рассчитывает выручить за него не меньше 19 миллионов евро. Особый интерес к нападающему проявляет лондонская команда, которая хочет усилить конкуренцию в атакующей линии.

Портал Transfermarkt.de оценивает стоимость Яремчука в 13 миллионов евро. В нынешнем сезоне украинец провел 36 матчей за «Гент» во всех турнирах. Форвард забил 18 мячей и сделал шесть результативных передач.

В активе 25-летнего нападающего 22 матча в составе национальной сборной Украины. Форвард отметился семью голами.