«Тоттенхэм» выиграл первый матч после увольнения Моуринью

«Тоттенхэм» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче 29-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 21 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу лондонцев. На гол Дэнни Ингса «шпоры» ответили точными ударами Гарета Бэйла и Сон Хын Мина, реализовавшего пенальти.

«Тоттенхэм» одержал первую победу после увольнения Жозе Моуринью. Сейчас обязанности главного тренера лондонцев исполняет 29-летний Райан Мэйсон.

Победа позволила «Тоттенхэму» набрать 53 очка, клуб находится на шестом месте в чемпионате. У «Саутгемптона» 36 очков, команда занимает 14-ю позицию.

«Тоттенхэм» в следующем туре 2 мая дома примет «Шеффилд Юнайтед». «Саутгемптон» 30 апреля на своем поле сыграет с «Лестером».