«Реал» сыграл вничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов

«Реал» на своем поле сыграл вничью с «Челси» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла во вторник, 27 апреля, в Мадриде и завершилась со счетом 1:1. Гостей на 14-й минуте вывел вперед форвард Кристиан Пулишич. Спустя 15 минут Карим Бензема восстановил равенство.
Во втором тайме обе команды имели шансы забить. Команды не смогли реализовать голевые моменты, и счет остался прежним.
Ответная встреча команд пройдет 5 мая в Лондоне. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.