Лондонский «Челси» обыграл «Манчестер Сити» в финале Лиги чемпионов со счетом 1:0. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Португалии на стадионе «Драган». На 42-й минуте немецкий полузащитник «Челси» Кай Хаверц поразил ворота «горожан». Во втором тайме бельгийский хавбек «Сити» Кевин Де Брейне получил травму в столкновении с игроком «Челси» и был вынужден покинуть поле. На счету бельгийца три гола в восьми матчах ЛЧ.

В полуфинале турнира лондонцы сломили сопротивление мадридского «Реала». «Челси» оказался сильнее испанского клуба по сумме двух встреч со счетом 3:1. «Сити» пробились в финал, победив «Пари Сен-Жермен» с общим счетом 4:1.

«Челси» стал обладателем трофея во второй раз в своей истории. Впервые лондонцы выиграли Лигу чемпионов в 2012 году. В 2008 году также в английском финале Еврокубка они не сумели переиграть «Манчестер Юнайтед».

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