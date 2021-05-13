Финал Лиги чемпионов перенесли из Турции

Финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 перенесли из турецкого Стамбула из-за высоких показателей заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на релиз Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решающий матч турнира пройдет в португальском Порту на стадионе «Драгау». Количество болельщиков, которых допустят на трибуны, объявят позднее. Отмечается, что УЕФА обсуждал перенос финала Лиги чемпионов в Англию, однако не сумел добиться нужных исключений из коронавирусных ограничений.

6 мая британские политики потребовали перенести финал Лиги чемпионов в Англию, так как за трофей поспорят два местных клуба. Они обратили внимание на то, что из-за ограничений на поездки за границу многие болельщики не смогут посетить финал.

Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая. За трофей между собой поспорят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».