Британцы потребовали перенести финал Лиги чемпионов из Турции

В Великобритании потребовали перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из турецкого Стамбула из-за высоких показателей заболевания коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, британские политики посчитали, что турнир необходимо провести у них в стране, так как за трофей поспорят два английских клуба. Отмечается, что из-за ограничений на поездки заграницу многие болельщики не смогут посетить финал. «Астон Вилла» уже обратилась в УЕФА с предложением сделать ее домашнюю арену местом проведения решающего матча.

С 7 мая Турция ужесточит локдаун из-за неблагоприятной ситуации с COVID-19 в стране. Сообщалось, что в магазинах начнут продавать только основные продукты питания, средства гигиены, а также косметические средства. В настоящее время турецкие жители могут выходить из дома только ради покупки основных продуктов и неотложной медицинской помощи.

Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая в Стамбуле. На стадион допустят 25 тысяч болельщиков. За трофей между собой поспорят лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».