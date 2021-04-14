Стали известны полуфиналисты Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам двухматчевых противостояний в следующую стадию турнира вышли испанский «Реал» и английский «Манчестер Сити». В четвертьфинале испанцы обыграли английский «Ливерпуль» (3:1, 0:0), а «горожане» — дортмундскую «Боруссию» (2:1, 2:1).

13 марта стало известно, что немецкая «Бавария» прошла французский ПСЖ (3:2, 0:1), а английский «Челси» — португальский «Порту» (2:0, 0:1).

Полуфинальные матчи пройдут 27 апреля и 4 мая. Время их проведения пока не сообщается. Финал Лиги чемпионов должен состояться 29 мая в Стамбуле.

В сезоне-2020/2021 победителем турнира стала «Бавария». В финале Лиги чемпионов немецкий клуб обыграл ПСЖ с минимальным счетом.