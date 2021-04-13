ПСЖ выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Французский «Пари Сен-Жермен» уступил мюнхенской «Баварии» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Франции. Единственный гол на 40-й минуте забил Эрик Шупо-Мотинг. Тем не менее, мюнхенцы не сумели развить успех. За счет победы в гостях в первом матче противостояния ПСЖ выбил «Баварию» из розыгрыша Лиги чемпионов.

7 апреля в первом матче четвертьфинала парижане переиграли «Баварию». Встреча в Мюнхене завершилась выигрышем гостей со счетом 3:2.

В сезоне-2020/2021 победителем турнира стала «Бавария». В финале Лиги чемпионов немецкий клуб обыграл ПСЖ с минимальным счетом. Также на пути к финалу «Бавария» разгромила каталонскую «Барселону» со счетом 8:2.