Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Определились пары команд, которые сыграют в четвертьфинале Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка прошла в пятницу, 19 марта в швейцарском Ньоне. Помимо определения пар в 1/4 финала, была сформирована окончательная сетка турнира.

Победитель противостояния «Манчестер Сити» — «Боруссия» (Дортмунд) в полуфинале сыграет с лучшим в паре «Бавария» — ПСЖ. В другой части сетки оказались пары «Порту» — «Челси» и «Реал» — «Ливерпуль».

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 6 и 7 апреля. Ответные поединки состоятся через неделю.