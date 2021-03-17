В УЕФА прокомментировали отказ российских арбитров преклонить колени

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали отказ бригады российских арбитров преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Представителей организации цитирует РИА Новости.

В УЕФА заявили, что судьи не получат дисциплинарных взысканий за нежелание участвовать в акции. «Игроки, тренеры и официальные лица матча сами решают, хотят ли они встать на колено или нет», — подчеркнули они.

16 марта главный судья матча Сергей Карасев, а также Игорь Демешко и Максим Гаврилин не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не выразили солидарность движению Black Lives Matter. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. По итогам двухматчевого противостояния англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter, борющемся с расизмом. Участники BLM требуют системных изменений.