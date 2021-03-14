Российские судьи обслужат матч плей-офф Лиги чемпионов

Бригада отечественных судей обслужит матч 1/8 финала Лиги чемпионов между английским «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Об этом сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Во главе бригады арбитров — Сергей Карасев. Также на матче будут работать Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Виталий Мешков и Сергей Иванов будут осуществлять работу Системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Встреча пройдет 16 марта в Будапеште. Первый матч плей-офф между командами завершился победой манкунианцев со счетом 2:0. Другой матч 1/8 финала ЛЧ обслужит бригада под руководством Дэнни Маккели.

25 ноября 2020-го Карасев судил матч Лиги чемпионов между голландским «Аяксом» и датским «Мидтьюлландом». Встреча завершилась победой голландцев со счетом 3:1.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



