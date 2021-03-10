«Ювентус» победил «Порту» и вылетел из Лиги чемпионов

Туринский футбольный клуб «Ювентус» победил лиссабонский «Порту» и вылетел из 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает «Чемпионат».

Встреча прошла на стадионе «Альянц — Ювентус» в итальянском Турине и закончилась со счетом 3:2 после дополнительного времени в пользу хозяев. Со стороны туринцев отличились Федерико Кьеза, оформивший в ворота соперника дубль, и Адриан Рабьо. Два гола от «Порту» забил Сержиу Оливейра.

Несмотря на победу «Ювентуса» в матче, в четвертьфинал Лиги чемпионов вышел «Порту». В этом им помогли два гола, забитые в гостях. Кроме того, «драконы» выиграли домашний матч со счетом 2:1. Соперник португальской команды станет известен по итогам жеребьевки.