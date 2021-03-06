Трансфер бывшего игрока «Ювентуса» в клуб Бэкхема вызвал подозрение в США

Главная лига футбола (MLS) расследует обстоятельства трансфера французского полузащитника Блеза Матюиди в «Интер Майами». Об этом сообщает Goal.com.

Матюиди присоединился клубу Дэвида Бэкхема летом 2020 года. Трансфер вызвал подозрение в США: в MLS полагают, что «Интер» предпринял попытку обойти правила лиги относительно потолка зарплат. 33-летний хавбек не был зарегистрирован с помощью правила назначенного игрока, что позволило бы не учитывать потолок зарплат при подписании контракта. Однако, по поступившей в лигу информации, Матюиди получает больше, чем прописано в договоре.

Лига объявила, что изучит данный вопрос. MLS расследует обстоятельства трансфера и установит, были ли нарушены правила заявки и зарплат в чемпионате. В клубе из Майями сообщили, что готовы к сотрудничеству в рамках рассмотрения проблемы.

Правило назначенного игрока появилось в MLS в 2007 году. Положение также известно, как правило Бэкхема и позволяет подписывать контракты с игроками без учета потолка зарплат. Это позволило клубам MLS приглашать звездных футболистов из Европы.