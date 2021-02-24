«Бавария» одержала разгромную победу в матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Мюнхенская «Бавария» одержала разгромную победу над римским «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча, которая прошла 23 февраля на стадионе «Олимпико» в Риме, завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей отличились Роберт Левандовски (9-я минута), Джамал Мусиала (24-я), Лерой Сане (42-я), автоголом отметился Франческо Ачерби (47-я). За «Лацио» забил Хоакин Корреа (49-я).

В параллельном матче, который прошел на стадионе «Националь» в Бухаресте, лондонский «Челси» победил мадридский «Атлетико» с минимальным счетом. Автором единственного гола стал Оливье Жиру (68-я минута).

Ответные матчи в этих парах 1/8 финала пройдут 17 марта.