ПСЖ разгромил «Барселону» в первом матче 1/8 финала ЛЧ

«Пари Сен-Жермен» обыграл «Барселону» со счетом 4:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в Барселоне. Хозяева поля открыли счет: пенальти на 27-й минуте реализовал аргентинский форвард сине-гранатовых Лионель Месси. На 32-й минуте Килиан Мбаппе сравнял счет. Во втором тайме француз еще дважды огорчил голкипера «Барселоны». Также гол на свой счет записал Мойзе Кин.

В другом матче 1/8 финала турнира «Ливерпуль» обыграл немецкий «РБ Лейпциг» со счетом 2:0. Ответная встреча между «Барселоной» и ПСЖ пройдет в Париже 10 марта.

В прошлом сезоне «Барселона» добралась только до четвертьфинала еврокубка. Тогда каталонцы потерпели разгромное поражение от Баварии со счетом 2:8.