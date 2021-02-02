Подсчитан заработок «Барселоны» от присутствия в клубе Месси

Подсчитана финансовая выгода для «Барселоны» от присутствия в клубе Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По подсчетам аналитиков, с 2017 года футболист заработал для команды 619,2 миллиона евро, при этом каталонцы за тот же период потратили на него 383,6 миллиона. Таким образом, чистая прибыль сине-гранатовых составила 235,6 миллиона. Это около 30 процентов всего заработанного «Барселоной» с 2017 года.

По мнению аналитиков, сумма спонсорских контрактов «Барселоны» сильно зависит от присутствия в команде Месси. Аргентинец имеет большое влияние на доходы от продажи билетов, атрибутики и корпоративных мероприятий.

В понедельник, 1 февраля, стало известно о долгах «Барселоны» перед Месси. Каталонцы должны были до конца января выплатить аргентинцу 72 миллиона евро, но перечислили только 8,5 миллиона.