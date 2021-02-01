Стали известны новые детали полумиллиардного контракта Месси

Стали известны новые детали полумиллиардного контракта нападающего Лионеля Месси с «Барселоной». Их приводит El Mundo.

По информации источника, в соглашении аргентинца есть пункт о дополнительных выплатах в случае его ухода из команды. В этом случае форвард получит от клуба 39 миллионов евро в качестве бонуса за лояльность. Кроме того, в материале говорится, что Месси несколько раз нарушил один из пунктов контракта с «Барселоной», в котором запрещается критиковать в соцсетях сотрудников и руководство клуба.

31 января El Mundo раскрыло детали контракта Месси в «Барселоне». Сообщалось, что общая сумма выплат составит почти 556 миллионов евро. Аргентинец заявил, что подаст на газету в суд, и захотел уйти из «Барселоны» после случившегося. Сине-гранатовые отрицают причастность сотрудников клуба к утечке данных.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.