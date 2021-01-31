В «Барселоне» отреагировали на раскрытие суммы контракта Месси

Каталонская «Барселона» опубликовала пресс-релиз относительно обнародованных данных личного контракта аргентинского форварда клуба Лионеля Месси. Заявление доступно на сайте сине-гранатовых.
Руководство «Барселоны» категорически отрицает всякую причастность к утечке информации. Клуб намерен привлечь газету El Mundo к ответственности за раскрытие суммы контракта.
Ранее 31 января El Mundo обнародовал детали личного контракта Месси с «Барселоной», общая сумма которого превышает полмиллиарда евро.
Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Однако, руководство Барселоны сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.
Месси переподписал контракт с клубом в 2017 году. В составе «Барселоны» он десять раз выигрывал чемпионат Испании.