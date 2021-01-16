Месси захотел остаться в «Барселоне»

Аргентинский нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси хочет остаться в клубе. Об этом порталу Sport.es рассказал претендующий на пост президента сине-гранатовых Жоан Лапорта.

«Я знаю, что он хочет остаться, что он сделает все ради того, чтобы играть здесь до тех пор, пока клуб предлагает ему то, что удовлетворяет его потребности», — заявил Лапорта.

Лапорта добавил, что форвард выглядит счастливым и поддерживает одноклубников. «В данный момент Месси полностью сконцентрирован на том, чтобы догнать «Атлетико» в Ла Лиге и обойти ПСЖ в Лиге чемпионов», — подытожил он.

В начале декабря появилась информация о том, что на приобретение Месси нацелилось руководство французского ПСЖ. По сообщению издания RMC Sport, аргентинец должен присоединиться к команде в 2021 году. В ПСЖ выступает бразилец Неймар, игравший с Месси в «Барселоне».

Летом 2020-го Месси пытался досрочно расторгнуть контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством «Барселоны» из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться до конца действующего соглашения, истекающего в конце сезона. Главным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити».