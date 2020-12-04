ПСЖ нацелился на Месси

Руководство французского ПСЖ нацелилось на покупку нападающего «Барселоны» Лионеля Месси. Нового претендента на форварда в Twitter назвало RMC Sport.

По информации издания, футболист должен присоединиться к команде в следующем году. «Я не шучу. Месси будет в ПСЖ», — заявил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

3 декабря нападающий ПСЖ Неймар заявил о необходимости воссоединения с Месси, с которым он выступал в составе «Барселоны». Бразилец не уточнил, в каком клубе это должно произойти, но отметил, что хочет оказаться в одной команде с аргентинцем в следующем году.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения, истекающего в конце нынешнего сезона. Главным претендентом на Месси считается английский «Манчестер Сити».

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