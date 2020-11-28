«Челси» включился в борьбу за Месси

Лондонский «Челси» включился в борьбу за аргентинского нападающего каталонской «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com со ссылкой на испанского журналиста Гийома Балаге.

«Шпоры» будут ждать окончания действующего контракта игрока с каталонцами. Какие условия они готовы предложить Месси, не уточняется.

24 ноября сообщалось, что другой английский клуб, «Манчестер Сити», предложит аргентинцу десятилетний контракт. «Горожане» разработали план для футболиста, согласно которому он сначала будет выступать за «Манчестер Сити», а затем за один из клубов, входящих в City Football Group.

Летом 2020-го Месси пытался досрочно разорвать контракт с каталонским клубом. Нападающий вступил в конфликт с руководством из-за недовольства ситуацией в команде, но в итоге его убедили остаться в «Барселоне» до конца действующего соглашения. Основным претендентом на него тогда также называли «Сити».

Месси выступает за каталонцев с 2003 года. В составе сине-гранатовых он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов.