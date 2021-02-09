21-летний форвард «Барселоны» впервые забил за клуб и купил Lamborghini

Нападающий «Барселоны» Франциско Тринкао купил эксклюзивный спорткар Lamborghini Huracan EVO. Об этом в Instagram сообщил автодилер JM Automocion.

Стоимость автомобиля в минимальной комплектации стартует с 250 тысяч евро (22 миллиона рублей). Дилер поблагодарил 21-летнего игрока за покупку и пожелал ему наслаждаться машиной.

В воскресенье, 7 февраля, Тринкао забил победный гол «Барселоны» на последних минутах матча 22-го тура испанского чемпионата против «Бетиса» (3:2). Это первый гол португальца в составе основной команды сине-гранатовых.

«Барселона» имеет в активе 43 очка и находится на втором месте в турнирной таблице. От лидирующего «Атлетико» каталонцы отстают на восемь очков.