Месси появился на обложке французского журнала в форме ПСЖ

Капитан каталонской «Барселоны» Лионель Месси появился на обложке журнала France Football в форме клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ). Изображение доступно на сайте издания.

«Секретная карта ПСЖ», — гласит заголовок страницы. Другие детали не уточняются.

4 февраля главный тренер «Барселоны» Рональд Куман оценил шансы на уход Месси из клуба. Специалист заявил, что, скорее всего, форвард не останется в команде. Куман отметил, что ему нравится работать с аргентинцем, так как он каждый день наблюдает за ростом игрока.

2 февраля была подсчитана финансовая выгода для «Барселоны» от присутствия в клубе Месси. По данным аналитиков, с 2017 года футболист заработал для команды 619,2 миллиона евро, при этом каталонцы за тот же период потратили на него 383,6 миллиона. Таким образом, чистая прибыль сине-гранатовых составила 235,6 миллиона. Это около 30 процентов всего заработанного «Барселоной» с 2017 года.

Летом 2020-го Месси намеревался покинуть каталонцев. Основным претендентом на него называли английский «Манчестер Сити». Однако руководство «Барселоны» сумело уговорить футболиста остаться в клубе. Срок действия нынешнего соглашения истекает летом 2021-го.