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Назван лучший футбольный тренер XXI века

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Фото: Globallookpress.com

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучшего тренера мира в XXI веке. Об этом сообщается на сайте организации.

Первое место в рейтинге занял наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью. На второй позиции оказался главный тренер сборной Германии Йоахим Лев. Третье место поделили Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») и бывший наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон.

В десятку лучших тренеров мира также вошли Арсен Венгер, Карло Анчелотти, Висенте дель Боске, Диего Симеоне, Дидье Дешам, Марсело Бьелса и Фабио Капелло.

58-летний Моуринью дважды приводил свои команды к победам в Лиге чемпионов, по разу выигрывал Кубок УЕФА и Лигу Европы. В его активе также восемь чемпионских титулов в четырех европейских первенствах. «Тоттенхэм» португалец возглавляет с ноября 2019 года.

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