Российские судьи отказались преклонить колени перед матчем Лиги чемпионов

Бригада российских арбитров под руководством главного судьи Сергея Карасева отказалась преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Обзор матча доступен на сайте «Матч ТВ».

Карасев, а также Игорь Демешко и Максим Гаврилин не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не выразили солидарность движению Black Lives Matter, выступающему против расизма.

Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. По итогам двухматчевого противостояния англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Акция с преклонением колен на данный момент продолжается только в матчах Лиги чемпионов с участием английских команд. В октябре прошлого года перед матчем группового этапа турнира игроки Краснодара также отказались преклонить колени, за что были раскритикованы британскими фанатами.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»), борющемся с расизмом. Участники BLM требуют системных изменений.

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