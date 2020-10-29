В Британии назвали позором отказ футболистов «Краснодара» преклонить колени

Британские болельщики в Twitter назвали позором отказ игроков «Краснодара» преклонить колени перед матчем второго тура группового этапа Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

Часть фанатов осталась недовольна действиями российских игроков. «Реально хочется, чтобы "Краснодар" размазали после отказа вставать на колено», «Из трансляции вырезали игроков "Краснодара". Показывайте их, позор им!», Я ненавижу "Челси", но надеюсь, что они сделают этих расистов-отбросов», «Ужасно, что в некоторых странах мира процветает расизм», — писали они.

28 октября «Краснодар» потерпел разгромное поражение от «Челси» со счетом 0:4. Перед матчем два игрока «быков» преклонили колено, у «Челси» — все. Депутат Госдумы Николай Валуев и телеведущий Владимир Соловьев оправдали решение российских футболистов.

Акция, в рамках которой участники преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter («Жизнь чернокожих имеет значение»), борющемся с расизмом. BLM — американское движение, которое выступает на протестах с таким же лозунгом.