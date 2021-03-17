В Госдуме отреагировали на отказ российских судей преклонить колени перед ЛЧ

Депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на отказ бригады российских арбитров преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Его слова приводит Sport24.

Лебедев обратил внимание на то, что Black Lives Matter («Жизни черных важны»), выступающее против расизма, является американским движением, не нашедшим поддержки в России. По его мнению, это личное право каждого человека, и российские судьи не нарушили правил УЕФА. «Если бы они по-человечески поддерживали BLM, то встали бы на колени. Раздувать из этого скандал — чушь собачья», — посчитал депутат.

16 марта главный судья матча Сергей Карасев, а также Игорь Демешко и Максим Гаврилин не последовали примеру находившихся на поле футболистов и не выразили солидарность движению. Матч завершился победой «Манчестер Сити» со счетом 2:0. По итогам двухматчевого противостояния англичане вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Акция, в рамках которой люди преклоняют колено, связана с движением Black Lives Matter, борющемся с расизмом. Участники BLM требуют системных изменений.