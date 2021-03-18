Определился полный список четвертьфиналистов Лиги чемпионов

Определился полный список четвертьфиналистов футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает РИА Новости.

Последними в перечень участников этапа 1/4 финала попали мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси». По сумме двух матчей «Бавария» обыграла римский «Лацио» со счетом 4:1 и 2:1, а «Челси» — мадридский «Атлетико» со счетом 1:0 и 2:0.

Ранее в четвертьфинал вышли «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен», дортмундская «Боруссия», «Порту», мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что бригада российских арбитров под руководством главного судьи Сергея Карасева отказалась преклонить колени перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и менхенгладбахской «Боруссией». Акция по преклонению колен связана с движением Black Lives Matter («Жизни черных важны»), борющемся с расизмом.