ПСЖ обыграл «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов

Парижский ПСЖ обыграл мюнхенскую «Баварию» в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Мюнхене и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей. На третьей минуте счет открыл нападающий французов Килиан Мбаппе. Затем преимущество команды на 28-й минуте увеличил защитник Маркиньос. На 37-й минуте отставание «Баварии» сократил полузащитник Эрик-Максим Шупо-Мотинг.

Во втором тайме на 60-й минуте счет сравнял хавбек Томас Мюллер, однако через восемь минут ПСЖ вновь вышел вперед благодаря голу Мбаппе.

В другом матче 1/4 финала лондонский «Челси» обыграл «Порту» со счетом 2:0.

Ответные встречи команд пройдут 13 апреля и начнутся в 22:00 по московскому времени.