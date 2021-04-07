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Судья матча Лиги чемпионов взял автограф у футболиста и подвергся критике

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Кадр: BT Sport

Октавиан Совре, ассистент главного арбитра матча 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и дортмундской «Боруссией», взял автограф у форварда немецкого клуба Эрлинга Холланда. Об этом сообщает Daily Mail.

Эпизод произошел в подтрибунном помещении после окончания встречи. Судья протянул норвежскому нападающему блокнот и ручку, а тот расписался.

Действия румынского арбитра подвергли критике бывшие футболисты сборной Англии Джолеон Лескотт и Оуэн Харгривз. Игроки сошлись во мнении, что такое поведение является неуместным для официальных лиц. Кроме того, по словам спортсменов, Совре не стоило брать автограф на глазах других футболистов.

«Сити» и «Боруссия» провели первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов во вторник, 6 апреля. Игра прошла в Англии и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Ответная встреча состоится 14 апреля в Германии.

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