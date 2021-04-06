«Манчестер Сити» вырвал победу у «Боруссии» в первом матче 1/4 финала ЛЧ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 6 апреля, и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей в первом тайме голом отметился Кевин де Брейне.

В концовке второй половины игры немцам удалось восстановить равенство. Забитый мяч на свой счет записал Марко Ройс. Однако спустя несколько минут Фил Фоден вернул преимущество «Сити».

Ответная игра команд пройдет 14 апреля в Германии. Игра начнется в 22:00 по московскому времени.

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