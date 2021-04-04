«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ

«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Лестер» в матче 30-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе победителей голами отметились Бенжамен Менди и Габриэл Жезус. Оба гола были забиты во втором тайме.

Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 74 очка и упрочить лидерство в АПЛ. «Лестер» имеет в активе 56 очков и находится на третьей позиции.

«Манчестер Сити» в следующем туре 10 апреля на своем поле примет «Лидс». «Лестер» днем позже на выезде сыграет с «Вест Хэмом».

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