«Челси» дома пропустил пять мячей от аутсайдера АПЛ

«Челси» пропустил пять мячей от «Вест Бромвича» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 3 апреля, на домашнем стадионе «Челси» и завершилась со счетом 2:5. В составе победителей, которые являются аутсайдерами лиги, голами отличились Матеус Перейра (дубль), Каллум Робинсон (дубль) и Мбайе Дьян. За лондонцев забили Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт. При этом в первом тайме был удален с поля игрок синих Тьяго Силва.

«Челси» в следующем туре 10 апреля на выезде сыграет с «Кристал Пэлас». «Вест Бромвич» двумя днями позже на своем поле примет «Саутгемптон».

В турнирной таблице АПЛ лондонцы занимают четвертое место с 51 очком, «Вест Бромвич» идет 19-м (21 очко).