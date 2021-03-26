Игрока АПЛ вынудили извиняться за сделанный в 15-летнем возрасте расистский твит

Нападающему «Вест Хэма» Джарроду Боуэну пришлось извиняться за сделанный девять лет назад твит. Об этом сообщает Daily Mail.

Игрок опубликовал в Twitter пост расистского содержания в 15-летнем возрасте, когда выступал за молодежную команду «Херефорда». Однако сейчас Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование в отношении форварда.

Боуэн назвал пост неприемлемым и попросил прощения у всех, кто связан с «Вест Хэмом». Лондонский клуб планирует провести внутренние разбирательства. Не исключено, что «молотобойцы» применят к своему футболисту санкции.

В мае 2019 года FA оштрафовала полузащитника «Лестера» Хамзу Чоудури за оскорбительные посты в Twitter. Футболист сделал их за шесть лет до вынесения решения.

Боуэн в нынешнем сезоне провел в Английской премьер-лиге (АПЛ) 29 матчей. Форвард забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.