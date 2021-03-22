Игрок АПЛ рассказал об отказе от празднования голов из-за VAR

Нападающий «Вест Хэма» Майкл Антонио рассказал, что перестал праздновать голы после введения в Английской премьер-лиге (АПЛ) системы видеопомощи арбитрам (VAR). Об этом сообщает Football.London.

По словам игрока, он не хочет выглядеть глупо, если после бурного выражения эмоций его гол отменят. Не менее нелепым Антонио посчитал празднование мячей после утверждения решения совместно с VAR. По мнению Антонио, искренне отпраздновать гол через несколько минут после завершения эпизода невозможно.

VAR действует в АПЛ с прошлого сезона. Игроки и тренеры не раз подвергали критике использование системы. Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон 5 января назвал работу VAR катастрофой.

Антонио в нынешнем сезоне провел 20 матчей в АПЛ. На счету английского форварда семь голов и пять результативных передач.