Бывший футболист и брат звезды АПЛ умер в 43 года

Бывший футболист «Шеффилд Юнайтед» Стив Ягелка умер в возрасте 43 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

О причинах смерти экс-спортсмена не сообщается. Ягелка — старший брат звезды Английской премьер-лиги (АПЛ) и сборной Англии Фила Ягелки. В «Шеффилд Юнайтед» выразили соболезнования родным бывшего футболиста.

Ягелка играл на позиции полузащитника. В отличие от брата, он не выступал в элите английского футбола. Ягелка начал карьеру в «Сток Сити», а также отметился выступлениями за «Шрусбери Таун» и «Аккрингтон Стэнли».

Фил Ягелка защищал цвета «Шеффилд Юнайтед» и «Эвертона». Также на его счету 39 матчей и три гола в составе сборной Англии.