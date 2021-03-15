Умер вице-чемпион Европы по футболу в составе сборной СССР

Бывший футболист сборной СССР Юрий Шикунов умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщается на сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).

Игрок скончался в понедельник, 15 марта. О причинах смерти спортсмена не сообщается.

На протяжении клубной карьеры Шикунов выступал за ростовский СКА, с которым завоевал серебряные медали первенства страны в 1966 году, а также за таганрогское «Торпедо» и ростовский «Ростсельмаш». Полузащитник дважды попадал в список 33 лучших игроков чемпионата.

В составе сборной СССР Шикунов в 1964 году стал вице-чемпионом Европы. После окончания карьеры хавбек занимал должность начальника СКА, а также тренировал «Ростсельмаш» и «Шахтер» из города Шахты.

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