Легендарный комментатор «Формулы-1» Мюррей Уокер умер в 97 лет

Легендарный комментатор «Формулы-1» на британском телевидении Мюррей Уокер умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщает The Independent.

«Его страсть и любовь к спорту вдохновили миллионы фанатов по всему миру. Он навсегда останется частью нашей истории», — цитирует издание заявление «Формулы-1». Причина смерти комментатора не уточняется.

Карьера Уокера длилась более 50 лет — свой первый Гран-при на BBC он комментировал в 1949 году. В 1978 году он занял должность комментатора «Формулы-1». Затем он продолжил свою карьеру, став «голосом» ITV. В 2001 году Уокер завершил карьеру комментатора.

Ранее умер российский хоккеист Игорь Хацей, ему было 48 лет. Спортсмен скончался после потери сознания во время тренировки любительской команды в ледовом дворце на улице Талалихина в Москве. Тело Хацея нашли у скамейки запасных в игровом зале.