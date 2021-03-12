Умер актер из сериалов «Звездные врата» и «Детектив Нэш Бриджес»

Умер южноафриканский актер Клифф Саймон. Об этом сообщает издание Deadline.

Известный по сериалам «Звездные врата: ЗВ-1» и «Детектив Нэш Бриджес» артист скончался 9 марта на одном из пляжей Лос-Анджелеса. По словам его жены, которая разместила сообщение о смерти супруга в Facebook, Саймон погиб, занимаясь кайтбордингом. В публикации, адресованной «друзьям, семье и фанатам» актера, вдова Саймона написала: «Единственное утешение в этой трагедии в том, что он ушел из жизни, занимаясь любимым делом». Ему было 58 лет.

Клифф Саймон начал свою актерскую карьеру в парижском театре «Мулен Руж» в 1989 году. Позже он переехал в Лос-Анджелес, где сыграл в шоу «Детектив Нэш Бриджес». Вскоре он получил роль злодея Ба’ала в научно-фантастическом сериале «Звездные врата: ЗВ-1». Его персонаж пользовался большой популярностью у фанатов проекта. Он также предстал в этом образе в полнометражном фильме «Звездные врата: Континуум» в 2008 году.

