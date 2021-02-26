Умер актер из сериалов «Аббатство Даунтон» и «Корона»

Умер британский актер театра и кино Рональд Пикап. Об этом сообщает BBC News.

Агент артиста сказал, что он «мирно скончался после продолжительной болезни в кругу семьи». Звезде сериалов «Аббатство Даунтон» и «Корона» было 80 лет.

Пикап родился 7 июня 1940 года. Он обучался в Королевской академии драматического искусства в Лондоне, а после окончания учебного заведения в 1964 году получил свою первую работу в кино и снялся в одном из эпизодов сериала «Доктор Кто». Среди других заметных ролей в карьере актера — «Принц Персии: Пески времени», «Темные времена», «Лолита», «Отель "Мэриголд": Лучший из экзотических», «Скарлетт», «Вызовите акушерку», «Никогда не говори "никогда"», «Чисто английские убийства» и «Конец парада».

Артист также играл на сцене «Ройал-Корт» и Королевского театра «Хеймаркет». В 1998 году его номинировали на театральную премию Лоуренса Оливье за роль в спектакле «Взгляд Эми».