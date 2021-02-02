Умер актер из «Сынов анархии» и «В диких условиях» Хэл Холбрук

Американский актер Хэл Холбрук, снявшийся в сериале «Сыны анархии» и фильме «В диких условиях», умер в возрасте 95 лет. Об этом пишет New York Times во вторник, 2 февраля.

Причина смерти не уточняется.

Американской публике Холбрук наиболее известен по роли писателя Марка Твена. Артист, в частности, изображал автора в собственном телешоу «Марк Твен сегодня!», за которое получил статуэтку «Тони» в 1966 году.

В 2008 году Холбрук был номинирован на премию «Оскар» за роль второго плана в роуд-муви «В диких условиях». На тот момент он был самым пожилым из всех актеров, когда-либо получавших номинацию в этой категории.

Хэл Холбрук также снялся в таких фильмах, как «Вся королевская рать», «Туман», «Большая белая надежда», «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», «Высшая сила», «Джулия», «Похищение президента» и «Калейдоскоп ужасов». Помимо этого, артист появился в сериалах «Клан Сопрано», «Королева экрана» и «Скорая помощь». За свою карьеру он выиграл четыре телевизионные премии «Эмми».