Ушедшая в порно звезда «Спасенных звонком» умерла в 44 года

Звезда подросткового ситкома «Спасенные звонком» Дастин Даймонд умер в возрасте 44 лет. Об этом сообщает BBC News во вторник, 2 февраля.

Причиной смерти стало онкологическое заболевание. За месяц до этого Даймонду диагностировали рак легких. Отмечается, что его состояние резко ухудшилось за последнюю неделю. «Дастин не страдал, ему не пришлось жить, погруженным в боль. За это мы благодарны», — заявил представитель артиста.

В 2006 году Даймонд ушел в порно — он выпустил порнофильм «Спасенные запахом», названный в честь сделавшего его знаменитым ситкома. В ленте для взрослых актер занялся сексом с двумя девушками в номере отеля. На тот момент ему было около 29 лет, он надеялся быстро заработать денег через порно, пишет The Sun. Также артист появился в фильмах «Воля случая», «Все схвачено!», «Американский пирог представляет: Книга любви».

1 февраля сообщалось о смерти актера Виктора Павлюченкова. Ему было 57 лет.