Умер актер Виктор Павлюченков

Умер российский актер, сценарист и каскадер Виктор Павлюченков. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

Ему было 57 лет. Причина смерти не называется.

Павлюченков сыграл в кино более 20 персонажей, самым известным из которых стала роль в фильме «Батюшка».

28 января в Москве на 88-м году жизни умер советский и российский актер Василий Лановой, ранее заразившийся коронавирусом. В тот день состояние артиста резко ухудшилось, при этом еще сутки назад медики утверждали, что оно стабильно. Актера подключили к аппарату ИВЛ и перевели в реанимацию, позже он пережил клиническую смерть.