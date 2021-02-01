Умер поэт и художник Виктор Коваль

Умер российский поэт, актер и художник Виктор Коваль. Об этом поэт и прозаик Сергей Гандлевский сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Витя Коваль. Заочно представляя Коваля какому-нибудь новому знакомому, я говорил, что доведись мне объяснять инопланетянину или ребенку смысл слова "талант", проще было бы показать ему Витю. Соболезнования родным и всем нам!» — говорится в публикации.

Смерть своего коллеги подтвердил и поэт Лев Рубинштейн. «Витюши Коваля нет больше с нами. С сегодняшнего утра надо как-то привыкать жить без него. Пока не знаю, как», — написал он.

Причина смерти не уточняется. Ковалю было 73 года.

Виктор Коваль родился 29 сентября 1947 года в Москве. Он рисовал иллюстрации для книг, журналов и газет, а в конце 1980-х годов стал участником поэтической группы «Альманах». В 2007 году его удостоили премий «Золотой теленок» «Литературной Газеты». Коваль также снимался в кино. Среди его работ — «Васек Трубачев и его товарищи», «Под золотым орлом», «Необыкновенное лето» и «Любушка».